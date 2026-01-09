U-23日本代表DF市原吏音ら3選手は「現在交渉中」…大宮の2026年選手背番号が決定
RB大宮アルディージャは9日、2026シーズンのトップチーム体制を発表した。
昨季J1昇格プレーオフで準決勝敗退となった大宮はセレッソ大阪からDF西尾隆矢、ファジアーノ岡山からDF加藤聖といった選手を獲得した。U-23日本代表の主将DF市原吏音やMFカプリーニ、FW磯崎麻玖については「現在交渉中のため去就が決定次第、あらためてお知らせします」と伝えている。
以下、各選手の背番号
1 GK 笠原昂史
3 DF 加藤聖(←岡山)
5 DF ガブリエウ
6 MF 石川俊輝
7 MF 小島幹敏
10 FW 豊川雄太
DFイヨハ理ヘンリー
14 MF 泉柊椰
15 MF 中山昂大
16 MF 加藤玄(←名古屋/期限付き)
17 MF 神田泰斗
19 DF 尾崎優成(←神戸/期限付き)
22 DF 茂木力也
23 FW 杉本健勇
24 GK トム・グローバー(←無所属)
25 DF 熊田佳斗(←大宮U18)
27 MF 松井匠(←阪南大)
30 MF アルトゥール・シルバ
31 MF 阿部来誠(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)
32 DF 酒井舜哉(←大宮U18)
33 MF 和田拓也
34 DF 村上陽介
37 DF 関口凱心
40 GK 志村滉
45 FW 山本桜大(←柏/期限付き)
47 MF エドワード真秀(←大宮U18)
49 FW マギージェラニー蓮(←琉球U-18)
50 GK 若林学歩(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)
88 DF 西尾隆矢(←C大阪)
90 FW オリオラ・サンデー
昨季J1昇格プレーオフで準決勝敗退となった大宮はセレッソ大阪からDF西尾隆矢、ファジアーノ岡山からDF加藤聖といった選手を獲得した。U-23日本代表の主将DF市原吏音やMFカプリーニ、FW磯崎麻玖については「現在交渉中のため去就が決定次第、あらためてお知らせします」と伝えている。
以下、各選手の背番号
1 GK 笠原昂史
5 DF ガブリエウ
6 MF 石川俊輝
7 MF 小島幹敏
10 FW 豊川雄太
DFイヨハ理ヘンリー
14 MF 泉柊椰
15 MF 中山昂大
16 MF 加藤玄(←名古屋/期限付き)
17 MF 神田泰斗
19 DF 尾崎優成(←神戸/期限付き)
22 DF 茂木力也
23 FW 杉本健勇
24 GK トム・グローバー(←無所属)
25 DF 熊田佳斗(←大宮U18)
27 MF 松井匠(←阪南大)
30 MF アルトゥール・シルバ
31 MF 阿部来誠(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)
32 DF 酒井舜哉(←大宮U18)
33 MF 和田拓也
34 DF 村上陽介
37 DF 関口凱心
40 GK 志村滉
45 FW 山本桜大(←柏/期限付き)
47 MF エドワード真秀(←大宮U18)
49 FW マギージェラニー蓮(←琉球U-18)
50 GK 若林学歩(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)
88 DF 西尾隆矢(←C大阪)
90 FW オリオラ・サンデー