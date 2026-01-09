　RB大宮アルディージャは9日、2026シーズンのトップチーム体制を発表した。

　昨季J1昇格プレーオフで準決勝敗退となった大宮はセレッソ大阪からDF西尾隆矢、ファジアーノ岡山からDF加藤聖といった選手を獲得した。U-23日本代表の主将DF市原吏音やMFカプリーニ、FW磯崎麻玖については「現在交渉中のため去就が決定次第、あらためてお知らせします」と伝えている。

　以下、各選手の背番号

1 GK 笠原昂史

3 DF 加藤聖(←岡山)

5 DF ガブリエウ

6 MF 石川俊輝

7 MF 小島幹敏

10 FW 豊川雄太

DFイヨハ理ヘンリー

14 MF 泉柊椰

15 MF 中山昂大

16 MF 加藤玄(←名古屋/期限付き)

17 MF 神田泰斗

19 DF 尾崎優成(←神戸/期限付き)

22 DF 茂木力也

23 FW 杉本健勇

24 GK トム・グローバー(←無所属)

25 DF 熊田佳斗(←大宮U18)

27 MF 松井匠(←阪南大)

30 MF アルトゥール・シルバ

31 MF 阿部来誠(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)

32 DF 酒井舜哉(←大宮U18)

33 MF 和田拓也

34 DF 村上陽介

37 DF 関口凱心

40 GK 志村滉

45 FW 山本桜大(←柏/期限付き)

47 MF エドワード真秀(←大宮U18)

49 FW マギージェラニー蓮(←琉球U-18)

50 GK 若林学歩(←横河武蔵野FC/レンタル復帰)

88 DF 西尾隆矢(←C大阪)

90 FW オリオラ・サンデー