有村架純出演『Find my Tokyo.』新CM公開！CMソングはVaundy「忘れる前に」CM内にはVaundyグッズも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

有村架純を起用した東京メトロ『Find my Tokyo.』の新CM『市ケ谷_私の心をほぐすもの』篇が、1月10日より順次関東地域にて放送スタートする。

CMソングは前回に引き続き、Vaundyによる「忘れる前に」を使用。CM映像内には、隠れ要素として、Vaundyのグッズがいくつか登場する。

■Vaundyの「忘れる前に」とともに、有村架純が軽やかに街歩き

本作では「市ケ谷エリア」を紹介。市ケ谷というと、オフィスや大学が立ち並び、アクセスがしやすく落ち着いた街というイメージが強いが、実際は、江戸時代から城下町として日本の軍事拠点を担ってきたという歴史的な背景に加え、大使館も多く置かれていることから、国際性豊かな文化が浸透している街。“世界中の休息方法が集まるヒーリングタウン”という一面もある。

市ケ谷を訪れた有村は、新しい発見を求め街を散策。ペットと一緒に行くことができる神社「市谷亀岡八幡宮」では、人間と同じように正装する柴犬の姿に「かわいすぎでしょ」とほっこりした様子の有村。

次に訪れたのは、ボサノヴァの生演奏を聴くことができる「Saci Perere」。日常の緊張がほどけるような心地よい演奏に有村も思わず拍手。その後訪れたブータン料理を提供している「LASOLA Bhutan Restaurant」では、唐辛子をふんだんに使ったブータン料理と初対面。唐辛子と野菜の旨味が溢れる料理を味わい、「なんかポカポカしてきた」とご満悦の笑みがこぼれるシーンも。

Vaundy「忘れる前に」の軽やかなメロディと、街中を散策してあらたな魅力を発見する有村とのエモーショナルな掛け合わせに注目だ。

またCMと併せて、 ひとつひとつのスポットでの有村架純のFind体験を、特設WEBサイトや公式SNSで“チャレンジ動画”として公開。なお、特設WEBサイトでは、有村が体験しているチャレンジ以外にも300以上のチャレンジが紹介されている。

■有村架純 コメント