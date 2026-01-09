「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。

衣装アクリルキーホルダー3個セット

1,650円（税込）

刑務官、未決拘禁者の衣装をモチーフにしたアクリルキーホルダーセットです。

■サイズ：約4.5cm×5cm

■素材：アクリル樹脂

■原産国：日本

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店） 2月中旬頃取り扱い開始

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web） 2月下旬以降お届け予定

・セブンネット 2月下旬以降お届け予定

プロフィールタグ3個セット

1,650円（税込）

冬木こずえ、日下怜治、佐伯雄介の情報を記載したプロフィールタグセットです。

■サイズ：約3×5cm

■素材：アクリル樹脂

■原産国：日本

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店） 2月中旬頃取り扱い開始

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web） 2月下旬以降お届け予定

・セブンネット 2月下旬以降お届け予定

A5ステッカー

700円（税込）

ドラマ衣装や番組ロゴ等がセットになったステッカーシートが登場！

ノートや手帳など好きな場所に貼ってお楽しみください。

■サイズ：A5

■素材：紙、PP

■原産国： 日本

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

・その他

フェイスタオル

3,300円(税込)

番組ロゴを使用したシンプルなおしゃれアイテム

■サイズ：34cm×86cm

■素材：綿100％シャーリング素材/インクジェット印刷

【販売サイト・店舗】

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

・その他

