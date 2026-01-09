「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」番組オリジナルグッズ発売決定！
「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。
衣装アクリルキーホルダー3個セット
1,650円（税込）
刑務官、未決拘禁者の衣装をモチーフにしたアクリルキーホルダーセットです。
■サイズ：約4.5cm×5cm
■素材：アクリル樹脂
■原産国：日本
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店） 2月中旬頃取り扱い開始
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web） 2月下旬以降お届け予定
・セブンネット 2月下旬以降お届け予定
商品の購入はこちらから
プロフィールタグ3個セット
1,650円（税込）
冬木こずえ、日下怜治、佐伯雄介の情報を記載したプロフィールタグセットです。
■サイズ：約3×5cm
■素材：アクリル樹脂
■原産国：日本
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店） 2月中旬頃取り扱い開始
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web） 2月下旬以降お届け予定
・セブンネット 2月下旬以降お届け予定
商品の購入はこちらから
A5ステッカー
700円（税込）
ドラマ衣装や番組ロゴ等がセットになったステッカーシートが登場！
ノートや手帳など好きな場所に貼ってお楽しみください。
■サイズ：A5
■素材：紙、PP
■原産国： 日本
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・その他
商品の購入はこちらから
フェイスタオル
3,300円(税込)
番組ロゴを使用したシンプルなおしゃれアイテム
■サイズ：34cm×86cm
■素材：綿100％シャーリング素材/インクジェット印刷
【販売サイト・店舗】
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・その他
商品の購入はこちらから