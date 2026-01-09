加藤浩次が様々な企業の新規事業・社会課題解決事業・共創事業を追う経済ドキュメントバラエティー　「ニッポン！こんな未来があるなんて～巨大企業の変革プロジェクト～」　1月12日（月・祝）新シーズンスタート

テレ東では 1月12 日（月・祝）朝4時50分より、「ニッポン！こんな未来があるなんて ～巨大企業の変革プロジェクト～」の最新シーズンとなるシーズン1１の放送をスタートします。 (*平日は朝5時15分から)

この番組は、大企業の新規事業創出をミッションとする組織のために、世界で初めて虎ノ門ヒルズに作られたインキュベーションセンター「ARCH Toranomon Hills」に入居する様々な企業の取り組みや、日本のオープンイノベーションを生み出すためのあらゆる現場に突撃取材しています。

©テレビ東京

また、前回のシーズン10に続き、シリコンバレーのイノベーションの現場を取材した内容もお届けします。オープンイノベーションに深い知見を持つ人々と加藤浩次のディスカッションや、世界基準で新しい挑戦を続ける企業の取組みを是非ご覧ください！

さらに、番組と連動し、様々な企業が未来の共創の形を発信するピッチイベントを3月4日（水）に開催することが決定しました。今回で11回目となるこのイベントを全編ノーカット生配信でお届けします！（詳細は後日番組内で発表予定）。このイベントから新たな共創が生まれ、大企業やスタートアップ、自治体などが同じ未来を向いて繋がる場にします。番組を通じて発見、共感、そして共創に繋がり、挑戦する方々の意欲と想いを感じることで明日への活力と繋がるような番組です。2026年度の新しいビジネスの目標を決める際には、是非この番組を見てからどうぞ！！

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】 『ニッポン！こんな未来があるなんて ～巨大企業の変革プロジェクト～』

【放送日時】 1月12日（月・祝）シーズン11放送スタート 初回 朝4時50分～5時20分

次回以降 毎週月曜朝5時15分~5時4５分

【出演】 加藤浩次、水原恵理（テレビ東京アナウンサー）、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）

【コンテンツプロデューサー】 林克征

【チーフプロデューサー】 工藤里紗

【プロデューサー】 吉原正浩 北島諒人 光長裕紀

【ホームページ】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kigyou_kaikaku/

【SNS】 https://twitter.com/ikiduraidesu21