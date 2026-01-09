2児の母・森咲智美、子どもとの帰省を報告 親子ショットに「憧れの家族」「幸せな光景」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】タレントの森咲智美が1月8日、自身のInstagramを更新。帰省した際の親子ショットを公開した。
【写真】2児の母タレント「憧れの家族像」子どもとの帰省ショット
森咲は「年末年始の思い出写真」と記し、複数枚の写真を投稿。「福井も名古屋に帰省して、家族みんなでゆっくり過ごしました」（※原文ママ）「しっかり息子も甘やかされてお顔がまんまるに」とつづり、雪景色の中で子どもと楽しそうに遊ぶ仲睦まじい親子ショットや、遊具やスポンジバットで遊ぶ息子の姿を収めた写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「ナチュラルなママの顔が素敵」「憧れの家族像」「めっちゃ癒される」「幸せな光景」といったコメントが寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
