「ほぼ毎日着てるかも！」【しまむら】1,089円で着回し力抜群♡「リブニットコーデ」

秋冬の定番トップスともいえるリブニット。@aiii__13kさんが「ほぼ毎日着てる気がする」という【しまむら】のリブニットはなんと1,089円！ 今回は、そんなイロチ買いして日々の着こなしを楽しめそうな、しまむらのリブニットをご紹介します。取り入れやすいおしゃれコーデも参考にしてみて。

着回し力が優秀な冬の定番リブニット

【しまむら】「ハイネックムジリブPO」\1,089（税込）

ほんのりハイネックのシンプルなリブニット。@aiii__13kさんによると「程よい厚みの生地」とのことで、体に程よくフィットし、レイヤードもしやすそうです。袖口の切り込みデザインがおしゃれポイント。黒・黄緑・グレー・薄橙色と、手持ちのアイテムと合わせやすいカラー展開なので、イロチ買い推奨です。こちらはアニマル柄のスカートを引き立てるブラック。グレーのシャギーベストが上下の中和役になり、全体をまとめています。赤のパンプスによって、女性らしい華やかさがアップ。

コーデの差し色になるくすみグリーンで華やかに

鮮やかすぎずナチュラルな印象のくすみグリーン。ブラックコーデの差し色としてほんのり華やかさをプラスしています。キャミソールとパンツの裾のフリルが可愛らしい雰囲気ですが、足元はシルバーカラーのパンプスでキリッと引き締め、大人っぽく仕上げているのもポイント。甘辛バランスが絶妙の大人可愛いフェミニンスタイルの完成です。

レイヤードスタイルが映えるブラックコーデ

こちらはブラックのリブニットを使った上下ブラックのコーデ。ナロースカートを合わせることで、Iラインが強調されスタイルアップ効果も期待できます。ひと癖キャミが単調さを回避し、お腹周りも自然にカバーしてくれそうです。レイヤードスタイルで奥行きを演出するのが、おしゃれ上級者のテク。バッグとシューズはブラウンで合わせることで、女性らしい柔らかさがプラスされています。

グレーでカジュアルコーデもきれい見え

毛足の長いロング丈のシャギーベストが目を引くコーデ。ブラックデニムのロングスカートを合わせたダークトーンのカジュアルコーデも、グレーのリブニットが明るさをプラス。キレイ目な雰囲気に導いています。さらにパール調のネックレスがコーデを格上げし、こなれた印象に。紐付きの帽子で遊び心を添えて。

