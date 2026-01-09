暦の上では寒さが最も厳しくなる時期ですが、鹿沼市の観光施設では、冬を彩る早春の花「ロウバイ」が見ごろを迎え、可憐な花が訪れた人たちを楽しませています。

鹿沼市上永野にある観光施設「蝋梅の里」です。オーナーの大貫孝之さんが手入れをし、広さおよそ１・３ヘクタールの緩やかな斜面に、国内に自生する６種類合わせておよそ４千本が植えられています。

ロウバイは中国原産で、花びらがろう細工のように薄く透き通っていて、甘い香りがするのが特徴です。

現在は、最も早く開花する品種で、丸い花をつける「満月」が、去年の１１月下旬から咲き始め、現在はほぼ満開の見ごろとなっています。施設には幹の周りがおよそ１１０センチあり、国内一の大きさといわれる巨木があり、たくさんの花をつけています。

また、花びらが下向きで流れ星を連想させる「流星」と、レモンイエローの薄く透き通るような「素心」も見頃を迎えていて、競うように咲いています。「素心」は、一本だけ白い花を付ける木があり、ここでしか見られないそうです。

１月下旬からは、遅咲きの品種「福寿」が花を咲かせ、３月中旬まで楽しめるということです。