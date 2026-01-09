栃木県教育委員会の中村千浩教育長は８日、定例の記者会見を開き、県立高校のトイレで男子生徒が別の男子生徒に暴行される様子が撮影された動画が、ＳＮＳで拡散された問題について、被害生徒に謝罪しました。

（県教育委員会 中村千浩教育長）

「今回、学校管理下でこのような行為が行われたことについて、被害に遭われた生徒、関係者の皆様にお詫びを申し上げます」

中村県教育長は会見の冒頭で謝罪し、専門家の助言を受けながら「まずは被害を受けた生徒のメンタルヘルスケアに最優先で取り組む」と述べました。そして「暴力はいかなるものも許されるものではない。全力で再発防止に努める」と強調しました。

県教育委員会によりますと、８日、該当する県立高校では始業式が行われ、特に混乱はありませんでした。始業式では、校長から生徒たちに今回の件について概要の説明と、不安がある生徒は相談するように話があったということです。

学校では全校生徒へのアンケートを行っていて県教育委員会としてもいじめを視野に調べる方針です。９日には学校で保護者説明会が開かれる予定です。

ＳＮＳでは、実在する大分県大分市の中学校の名前が記載された、生徒同士の暴行を撮影したと見られる動画も拡散されていて、事実確認のための調査が始まっています。