元西武のバーチ・スミス投手（35）がMLBデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。9日までに米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。

同サイトによると、春季キャンプには招待選手として参加し、ロースター入りすれば150万ドル（約2億3000万円）が保証されるという。

スミスは11年ドラフト14巡目（全体443位）でオクラホマ大からパドレスに入団し、13年にメジャーデビュー。アスレチックスなどを経て、22年は西武でプレー。来日初登板となった同年4月のロッテ戦で7回までノーヒットノーランの快投を見せ初白星をつかむなど、20試合で1勝（0敗）、1セーブ、防御率3・29だった。

西武を1年限りで退団すると、翌23年は韓国・ハンファでプレー。開幕投手を務めたが、その試合で3回途中に右肩を痛め降板。回復の見込みがないことから、登板わずか1試合で4月中にチームを去った。その後はマーリンズ、オリオールズなどとマイナー契約を結んで、その後、メジャー昇格を果たしている。MLB通算は152試合で9勝12敗、防御率5・79。

今回のスミスのタイガースとのマイナー契約について、韓国メディアは「最悪の外国人投手がコ・ウソクのライバルになった」と報道。というのもスミスがハンファを去る際、ファンがSNSで「good bye injury prone man」（ケガの多い男、さようなら）とメッセージ。これにスミスも反応し「Bye bye! Have fun in your garbage country」（バイバイ、ゴミのような国）と呼応したという。

タイガースのマイナーには高祐錫（コ・ウソク）も在籍していることから、メジャー昇格を勝ち取るためのライバルが「最悪の外国人」であると痛烈に批判した。