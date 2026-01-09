中川翔子『ひるおび』半年ぶり出演「外の空気おいしいですね」 双子の母になり100日「世界のすべてが変わって見える」
タレントの中川翔子（40）が、9日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に出演。昨年9月末に双子男児出産して以降、半年ぶりの復帰を果たした。
【写真】「幸せそう」「3人ともカワイイ」“スライム服”で決めた中川翔子＆長男・次男
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
この日の冒頭、中川は「ただいまです！帰ってこられた！ありがたやー。半年ぶりにお邪魔します。双子が生まれました」と両手を合わせながら感謝。きのう8日に誕生から100日という節目を迎えたが「妊娠中、お腹がこんなに大きくなっちゃって、動けない時に、お家で『ひるおび』を見て、また戻ってこられる日を目指して、無事に産もうと励まされておりました。そして、なんとか大きく育ってくれて…。外の空気おいしいですね」と声を弾ませた。
となりに座っていた中村仁美が「最初の子どもっていうのも大変なのに、双子じゃないですか？100日ここまで面倒見ただけでもすごいです！大尊敬」と賛辞。中川は「ずっとお家にいるしかなかったんですけど、こうやって外に出て働くことも、両立することも楽しんでいけたら…。母になると世界のすべてが変わって見える」と言葉に力を込めていた。
【写真】「幸せそう」「3人ともカワイイ」“スライム服”で決めた中川翔子＆長男・次男
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
この日の冒頭、中川は「ただいまです！帰ってこられた！ありがたやー。半年ぶりにお邪魔します。双子が生まれました」と両手を合わせながら感謝。きのう8日に誕生から100日という節目を迎えたが「妊娠中、お腹がこんなに大きくなっちゃって、動けない時に、お家で『ひるおび』を見て、また戻ってこられる日を目指して、無事に産もうと励まされておりました。そして、なんとか大きく育ってくれて…。外の空気おいしいですね」と声を弾ませた。
となりに座っていた中村仁美が「最初の子どもっていうのも大変なのに、双子じゃないですか？100日ここまで面倒見ただけでもすごいです！大尊敬」と賛辞。中川は「ずっとお家にいるしかなかったんですけど、こうやって外に出て働くことも、両立することも楽しんでいけたら…。母になると世界のすべてが変わって見える」と言葉に力を込めていた。