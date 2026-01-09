「怒りしかない」ながらスマホの自転車男を間一髪で回避もUターン…突然車にキックし逃走　初詣に向かう家族を襲った恐怖　東京・調布市

東京・調布市で3日、初詣に向かっていた家族の車が、スマートフォンを操作しながら向かってくる自転車の男に遭遇した。接触は免れたものの、男はわざわざUターンして立ち漕ぎで急接近…車を力いっぱい蹴りつけて逃走した。愛車には傷がつき、被害者は「怒りしかない」と憤っている。

自転車がUターンして…思いっきりキック

東京・調布市で3日、家族5人で初詣に向かっていたドライバーのカメラが捉えたのは、正月気分を吹き飛ばす恐怖の瞬間だ。

現場は正月の三が日だけ、一部が一方通行となる東京・調布市の道路だ。

車の影から現れたのは、”逆走状態”で向かってくる赤いパーカーを着た自転車の男。さらに、手元にはスマートフォンがあった。

いわゆる「ながらスマホ」で運転している。

ドライバーは「わ〜〜！」と叫び声を上げ、間一髪で接触は回避した。

しかし、事態は思わぬ方向に…。

自転車は、一度通り過ぎたかと思いきや、こちらをジッと見つめ、ぐるりとUターンした。すると、体を左右に揺らし、立ち漕ぎをしながら急接近した。

車へと近づいた次の瞬間、狙いを定めて思いっきりキックしたのだ。

突然の出来事に初詣を中断することに…

体をよろめかせながらも再び自転車にまたがると、その場から立ち去っていった。

ドライバーは「唖然ですね。『えっ何！？』みたいな。（初詣に行く際）来年からこのことを思い出すかもと思うと、嫌な気分になります。怒りしかない。出てきてほしい。それだけです」と話している。

男が行為に及んだ理由は分かっていないが、愛車には傷がつけられていた。突然の出来事にドライバーは初詣を中断したという。

警視庁が器物損壊の疑いで逃げた男の行方を追っている。

（「イット！」1月8日放送より）