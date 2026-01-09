トライアル×スギ薬局 包括的協業スタート 店舗・商品など相互活用

トライアルホールディングスとスギホールディングスは、包括的な協業を8日から本格的に開始することで基本合意した。トライアルグループ（トライアル、西友）の一部店舗にスギ薬局が調剤薬局・ドラッグストアを出店するほか、スギ薬局の店舗にトライアルの惣菜・弁当の供給などを計画する。

両社はこれまでにトライアルの一部システムをスギ薬局に導入したり、プライベートブランド（PB）を相互供給したりするなど実験的に協業を行ってきた。今回の基本合意により、相互の強みを融合することで、業界の垣根を越えて流通小売業の新たな成長モデルを構築していく。

協業の一環でトライアルの一部店舗にスギ薬局が出店。さらなる利便性の高いワンストップショッピングが実現する。26年中に「スーパーセンタ―トライアル須恵店」「同飯塚店」で導入予定。

スギ薬局からトライアルに対してヘルス＆ビューティの商品や売り場作りのノウハウを提供。3月にリニューアルオープンする「TRIAL GO 池尻店」で実装予定。

商品面では、トライアルは強みの即食商品（総菜・弁当）をスギ薬局に供給し、PBは相互に得意の食品・日用品・ヘルス＆ビューティの各分野を供給、品ぞろえを強化する。

両社はリテールテックを相互導入するなどし、効率的な店舗運営や販売促進の充実も図る。