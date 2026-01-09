１０日からの３連休、県内は大荒れとなりそうです。



新潟地方気象台によりますと１０日は朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後、１１日から１２日頃にかけては、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の寒気が流れ込むでしょう。



新潟県では、１０日夕方から１２日頃にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所があるでしょう。また、１２日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。





雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、警報級の大雪となるおそれがあります。◆雪の予想１１日午前６時から１２日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ７０センチ中越 平地 ３０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ◆波の予想１０日に予想される波の高さ下越 ５メートル中越 ５メートル上越 ５メートル佐渡 ６メートル◆１１日に予想される波の高さ下越 ７メートル中越 ６メートル上越 ６メートル佐渡 ７メートル◆風の予想・１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １３メートル （２５メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）・１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）佐渡では１０日夜のはじめ頃から１２日頃にかけて、上越、中越、下越では１１日から１２日頃にかけて高波に警戒してください。新潟県では１１日は暴風に警戒してください。また、１２日頃は大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。