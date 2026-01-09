3連休は暴風や大雪に警戒 11日から12日にかけて平地でも最大30センチの雪予想 交通障害に注意《新潟》
１０日からの３連休、県内は大荒れとなりそうです。
新潟地方気象台によりますと１０日は朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後、１１日から１２日頃にかけては、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の寒気が流れ込むでしょう。
新潟県では、１０日夕方から１２日頃にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所があるでしょう。また、１２日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。
◆雪の予想
１１日午前６時から１２日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ７０センチ
中越 平地 ３０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
◆波の予想
１０日に予想される波の高さ
下越 ５メートル
中越 ５メートル
上越 ５メートル
佐渡 ６メートル
◆１１日に予想される波の高さ
下越 ７メートル
中越 ６メートル
上越 ６メートル
佐渡 ７メートル
◆風の予想
・１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １３メートル （２５メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １２メートル （２５メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
・１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １８メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １５メートル （３０メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １５メートル （３０メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）
佐渡では１０日夜のはじめ頃から１２日頃にかけて、上越、中越、下越では１１日から１２日頃にかけて高波に警戒してください。
新潟県では１１日は暴風に警戒してください。また、１２日頃は大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。