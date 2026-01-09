【難読漢字】地名当て「主計町」　茶屋街が美しい

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

あなたは読めますか？

「主計町」という漢字を読めますか。「しゅけい」と読みたくなりますが……。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：かずえまち

主計町は、石川県金沢市に位置する、趣深い街並みを持つ地区で、金沢市の中心部、国の特別名勝に指定されている兼六園からさほど遠くない、浅野川の東岸に沿って広がる一帯です。

この町の大きな特徴は、川沿いの細い路地と、そこに軒を連ねる木造の二階建ての建物群にあります。浅野川に沿った通りと、その背後に並行して走る「あかり坂」や「暗がり坂」と呼ばれる急な石段の坂道が、独特の景観を生み出しています。

この一帯は、ひがし茶屋街、西茶屋街と並んで、金沢三茶屋街の一つに数えられており、重要伝統的建造物群保存地区にも選定されています。

地名は、江戸時代初期にこのあたりに住んでいた加賀藩前田家の重臣、富田主計（とみたかずえ）の屋敷があったことに由来しているとされています。

後にこの屋敷跡が整備されて町となり、その功績を偲んで名づけられたと考えられています。

主計町は現在も現役の茶屋街として機能しているため、なかには一見さんお断りの伝統的なお茶屋や、予約必須の名店もあります。

しかし、近年では、古い町家を改装した料亭やレストラン、そして洒落たバーなどが増えており、観光客でも気軽にこの町の雰囲気を楽しめるようになっています。

