【第1弾】「お茶」がテーマの短歌6首。共感度たっぷり。暮らしに寄り添うお茶にまつわる短歌を楽しんで
5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「お茶」をテーマに短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から6首をご紹介！ 毎日がんばるあなたに心に響く短歌が見つかるかも！
◆〜あなたを助けてくれるかもしれないみんなの6首を一挙ご紹介！〜
茶柱が二本立ったら一本は泣いていた日の君にあげるよ（投稿者／青山英敏さん）
家族には優しい私に戻るため三十分だけお茶して帰ろう（投稿者／小嶋セリさん）
丁寧に茶葉を蒸らしてこうやって私にやさしくしてもいいのか（投稿者／にいたかりんごさん）
大丈夫そばにいるよと伝えたい言葉の代わり温かいお茶（投稿者／気まぐれネコさん）
「朝は茶を三服飲め」と言う祖母の教え「焦らず行け」ってことだ（投稿者／星川みゆさん）
節約も大切だけど「あったか?い」お茶をコンビニで買う贅沢（投稿者／はくめさん）
短歌アプリ「57577」とは？
スマホでの短歌の推敲のしやすさにこだわった短歌のSNSアプリ。縦書きでフォントや色をカスタマイズすることができ、自分流に短歌を表現することができる。月間利用ユーザーは8000人。月間投稿数30000首以上を誇る国内トップクラスの短歌コミュニティ
◆ヘルプミーな気持ちを短歌で表現してみよう。オズマガジンで絶賛投稿募集中！
オズマガジン巻末連載「小さな幸せ倶楽部」内では、日々がんばる人たちへ届ける、詠めばすっきり読めばはっとする短歌企画「ヘルプミー57577」を連載中。本企画では、日ごろのモヤモヤや悩み、心の叫びを31文字の短歌にして消化してもらうきっかけや、誰かの1首にちょっと心が救われたりする出会いを提供しています。
31文字に思いを込められる短歌に、あなたの“ヘルプミー”な気持ちをつづってみて。投稿は、短歌アプリ「57577」とオズマガジン編集部公式Instagramから。あなたの1首が誌面・WEB・Instagramへ掲載されるかも！
【ヘルプミー57577を楽しむときの心得】
1.とにかくあなたの言葉で気楽に
2.人気の6首を読んで1首詠もう
3.ルールは「5・7・5・7・7」だけ
