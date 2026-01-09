バドミントンの桃田賢斗選手は1月9日、自身のInstagramを更新。結婚を発表しました。（サムネイル画像出典：桃田賢斗選手公式Instagramより）

バドミントンの桃田賢斗選手は1月9日、自身のInstagramを更新。結婚を発表し、ファンから温かい声が寄せられています。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と続けた桃田選手。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして側で常にサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とのことです。

最後は「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます　これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」と、今後の抱負で投稿を締めました。投稿には妻との手のツーショットを掲載。左手薬指の結婚指輪が光っています。

コメントでは、「おめでとうございます」「これからもご夫婦で素敵な人生を彩っていってください」「幸せを願っています」「お幸せに！！これからもずっと応援してます！！！」と、祝福の声が寄せられました。

元世界ランキング1位の桃田選手。五輪代表を務めたこともあります。現在は日本代表を引退していますが、現役選手としてバドミントンを続けています。
