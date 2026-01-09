¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ö24»þ´Ö¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡× ¥Ð¥ì¡¼¡ÖÃµµá¡×¤ÎÎ¹¤Ïº£Ç¯¤âÂ³¤¯
¡¡2025Ç¯12·î27Æü¡¢Âçºå¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢ºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤À¤Ã¤¿Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢²¦¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤òÀï¤¤¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¥µ¥À¡¦¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤ò²¼¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¥»¥ê¥¨£Á²¦¼Ô¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¡£Ï¢Àï¤ÎÈèÏ«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£45»þ´Ö¤ÎÄ¹Î¹¤È¶¯Îõ¤Ê»þº¹¤¬½±¤¦¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Àï¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤ËÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤ÏÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤â¡¢Âå½þ¤¬Âç¤¤¤¡£ÀïÎ¬ÅªÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Àï¡Ë¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÆóÆü¤Ç¡¢Îý½¬¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬»þº¹¤Ü¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤âÌ²µ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ê¼çÎÏ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÅÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ëphoto by SV.LEAGUE
¡¡¥³¡¼¥È¾å¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÏÇ®°Õ¤ä³èµ¤¤ËËþ¤Á¡¢¥´¥ê¥é¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÇ½·¿¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈà¤ÏÅ¯³ØÅª»×¹Í¤ò¹¥¤ß¡¢µáÆ»Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÏÀÍýÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢Àµ²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£
¡½¡½¥³¡¼¥È¤Ç¤ÏË¤«¤Ê´¶¾ð¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬......¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º¸Íø¤¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÌîÀÅª¤Ç¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏµÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤È£±¡¢£²¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥ì¡¼¤¬À¸¤À¸¤¤È¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÀ¿ô¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÍýÉÔ¿Ô¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¡Û
¡¡À¾ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÁµÌäÅú¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÐíâ×¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï·Ð¸³¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤³¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ì¤ÏÌµ²æ¤Î¸ç¤ê¤Ë¶á¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Èà¼«¿È¤Ï¼«¤é¤ò½¤Îý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÈàÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ä¤òÂª¤¨¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï²óÅ¾¤»¤º¡¢Ìµ²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤«¡¢Ìµ²óÅ¾¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë½Å¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¡¢Ìµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÍý¶þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é......¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡×
¡¡Èó¾ï¤ËÌÀ²÷¤ÊÍýÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¸å¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌµ²óÅ¾¥µ¡¼¥Ö¤¬´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥ê¡¼¥°¤âÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¡¢ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦À¾ÅÄ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀµ²ò¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¡£¤¤Ã¤È²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀµ²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Ê±ó¤ËÀµ²ò¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤âÂÐÖµ¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö·è¾¡¤Ç¡ÊÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°¡Ý£³¡ËÍýÍ³¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢°ÜÆ°¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¾¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï»î¹ç¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ÇÁü¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËÍ¤é¤Î·è¾¡¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¤Î»î¹ç¡¢£±¡¢£²¥»¥Ã¥È¤ÏÄÉ¤¤É÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥³¡¼¥È¤·¤¿¤é¡¢¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤¬¥È¥¹¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬£²¡¢£³¸Ä¤º¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÄ´À°¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤í"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î´Ä¶¤Ï¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡ª¡×
¡¡ºÇ¸å¡¢À¾ÅÄ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë¶á¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£24»þ´Ö¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î28Æü¤Î2025Ç¯ºÇ½ªÀï¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë£°¡Ý£³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¼«¤é¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤¬½¦¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿À®²Ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2026Ç¯¤âÀ¾ÅÄ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤òÃµµá¤·Â³¤±¤ë¡£