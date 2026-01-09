カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」３日目（８日＝日本時間９日）で、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪女子代表のフォルティウスが２勝目を挙げた。

カナダチームと対戦したフォルティウスは第１エンド（Ｅ）に１点を先制すると、第２Ｅに２点、第３Ｅには４点をスチール。序盤からリードを広げ、１０―２で大勝し、通算成績を２勝２敗とした。

９日にオンラインで取材に応じたセカンド・小谷優奈は「どうやって調子を上げていくかにフォーカスしている。五輪で対戦するチームもいるので、五輪に向けてのいい準備」。初戦、２戦目はショットの精度に課題があったが、ミーティングなどを重ねて修正。今大会は連敗スタートだったものの、本来の調子を取り戻しつつある。

さらに大会を通じ「どうやって（アイスに）アジャストしているか、何を会話しているかを聞きながら、新しい情報を取り入れながらやっている」と学びを深めているという。目標とする五輪金メダルへ、残り１か月でさらなる磨きをかけていく。

また中部電力は韓国チームに５―７に敗れるも、午後の試合で北海道銀行に７―６で勝利。ロコ・ソラーレはスイスチームに４―６、スウェーデンチームに４―７で黒星を喫した。