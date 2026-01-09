賀来ゆうじ原作の人気アニメ『地獄楽』第二期が2026年1月11日(日)よりテレ東系他で放送＆Prime Video / Netflix / Leminoで配信される。

2023年に放送された第一期の続編。元石隠れ衆最強の忍で死罪人の画眉丸(CV：小林千晃)は、最愛の妻(CV：能登麻美子)と再会するため、無罪放免の条件である仙薬を探す旅に出る。しかし、他の死罪人たちや奇妙な化物、さらに「天仙」と呼ばれる謎の存在が画眉丸の前に立ちはだかって...。仙薬をめぐる戦いは人間と天仙の全面対決に突入する！

今回は作品の魅力を探るべく、主人公の画眉丸を演じた小林に話を聞いた。

――いよいよ第二期がスタートします。画眉丸が"ある状態"になってからのスタートでしたが、いかがでしたか？

「画眉丸を演じているんだけど演じていないような...。最初は別人に声を吹き込んでいる感覚でアフレコをさせていただきました。

彼の目的は、第一期の1話からずっと変わらず『妻と再会すること』です。第二期では、戦うべき・倒すべき相手がはっきりと見えてくるのですが、そこに向きあう姿に『頼もしさ』や『人としての器の大きさ』みたいなものを感じていました」

――画眉丸の妻への想いって本当に強くてとても魅力的ですよね

「そうですね。それって本当に大事なことだと思います。想いを貫くことって、我々も大切にすべきことだと思うんですよ。世の中にさまざまな意見が飛び交うなか『その意見もあるよね』、『こっちもいいな』と自分の想いを変えたり、流行りに流されそうになったりするけど、それでも自分が『大切にしたい』と思うものを信じて行動するのが一番生きやすい。そんなことを『地獄楽』から学びました」

――小林さんは演じた役から『人生の生き方』を学ぶことも多いのでしょうか？

「そうですね。作品に触れると見識が広がるし、役を通して違う人物になると、いろいろな感情を湧き立てられることが多くあります。声優という仕事をしていると、『小林千晃』という個人の人生が豊かになっていく感覚があるな、と勝手に思っていますね」

――画眉丸を演じるなかで、どんなところに楽しさややりがいを感じていましたか？

「画眉丸って俯瞰的で、淡々としていて、冷静沈着じゃないですか。その範囲のなかで『どれだけ表現できるのか』に面白さを感じていました。たとえば、亜左弔兵衛(CV：木村良平)だと、怒りや楽しい瞬間、笑いを発するところなど、メーターが振り切れているし、お芝居をしていても楽しいと思うんです。一方で、画眉丸は感情を吐き出すことが少ないキャラクター。だけど、僕はそのなかで『あれ？画眉丸もしかして喜んでる？』『これは...怒ってるのか？』と彼のわずかな心の機微を表現することに楽しさを感じていました」

――演じる際、感情の振れ幅がないと難しいものなのでしょうか？

「確かに振れ幅がないと難しいんですけど、そこをあまり意識しないように演じましたね。『振れ幅が少ない』と考えすぎると、面白くない人物になってしまうので、アウトプットするときは"画眉丸の感情の範囲内で"思いっきりやるようにしているんです。

たとえば舞台だとお客さんに直接その表現が伝わっちゃいますが、この作品はアフレコなので、お客さんが見る前に監督や原作サイドなど、何重にもチェックがある。さらにディレクションもしてくださるので、僕も演じながら頼ることができます。画眉丸は、制作サイドの方々と連携しながら演じているところはありますね」

――第二期でのアフレコはいかがでしたか？

「非常に楽しくて、充実感がものすごかったです。特に戦闘シーンのあとは疲弊して帰路につくことがあって...本当に疲れるんですよ(笑)。

第一期のときはコロナ禍も収束していたのですが、一応分散収録というかたちをとっていたので、多くても5人程度で収録していたんです。でも今回は一気に10人以上で録ったので、みんなでワンカット目から最後までノンストップでやれるのがワクワクしたし、この作品に集まってくださっている役者さんが卓越した方々ばかりなので、とんでもない表現が飛び交っていて...『楽しい！』という感情が沸き出てくるような現場でしたね」

――小林さんは本作の座長でもあります。人数が多い分、率先してグルーヴを作って盛り上げていくかたちだったのでしょうか？

「僕より若い方がいたら『座長』を意識することもあると思うのですが、この作品に関しては周りがそうそうたる方々ばかりなので、『座長』というのは考えず、共闘させていただきました」

――演じながら「『地獄楽』ならではだな」と感じた印象的な出来事はございますか？

「目線の動き、表情の切り替わり、技に行く前に息を吸うカットなど、シームレスに録っていますが、収録中は僕たちから何かリアクションを入れ込むことがないんです。もちろんアドリブを入れる箇所もありますが、アドリブに集中するというよりは、敵と対峙して戦い、死にもの狂いで生き抜いていくほうがシーンとして大事だし、肝だと思うんですよね。

本来であれば『リアクションを足せば、絵との相乗効果で盛り上がりが作れるな』と考えるのですが、音響監督のえびなやすのりさんとも話し合った結果、この作品は、一期のときから、なるべく息遣いや技を使う前のちょっとした声などを入れないようにしています。映像が凄まじいし、カット数が多いし、表情変化もたくさんあるんですけど、役者の仕事としては、本来の台詞だけに集中ができる...すごい作品だなと思います」

――少し先のことになりますが、ラストに向けてさらに面白さが加速しそうで楽しみです

「強大な敵・天仙様たちはもちろん第三勢力も現れて、ストーリー的にはどんどんスケールアップしていきます。それに伴って我々のお芝居の熱量も高まっていますので、ぜひ最後までご覧いただきたいですね」

写真・文＝浜瀬将樹

放送情報

アニメ『地獄楽』第二期

放送局：テレ東系ほか、Prime Video、Netflix、Leminoにて配信

放送日：2026年1月11日(日)

出演：小林千晃ほか

