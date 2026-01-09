「いちごスイーツバッグ」が2026年も登場!イチゴをイメージしたドット柄の巾着にベリーの菓子3種入り【紀ノ国屋】

紀ノ国屋は、いちごをイメージしたドット柄の巾着に3種の菓子を詰め合わせた「いちごスイーツバッグ(レッド/ピンク)」(各税込1,652円)を各店舗(一部除く)とオンラインストアで販売している。

〈2026年はいちごがそのまま巾着になったようなデザインに〉

2026年の「いちごスイーツバッグ」は、いちごがそのまま巾着になったようなデザインとした。ドット柄の生地に、ワンポイントのいちごイラストがアクセントになっている。カラーバリエーションは、淡いピンクと真っ赤ないちごをイメージしたレッドの全2種。

いちごスイーツバッグ レッド 表面

巾着型のバッグの中には、いちごやラズベリーの甘酸っぱい風味を楽しめる菓子を詰め合わせた。いちごの香りがふんわり広がる「いちごスペシャルクッキー」、甘酸っぱいジャムがアクセントの「いちごジャムサンド」、クランベリーがほんのり香る「クグロフティノ」の全3品。

いちごスイーツバッグ ピンク セット内容

◆紀ノ国屋 いちごスイーツバッグ(レッド/ピンク)

【販売価格】

各税込1,652円

【セット内容】

･いちごスペシャルクッキー6個

･いちごジャムサンド1袋(55g)

･クグロフティノ(ホワイトチョコ×クランベリー)1個

※洋酒を使用している。

【ミニバッグサイズ】

約タテ20cm×ヨコ18cm×マチ6cm(持ち手含む)

いちごスイーツバッグ レッド