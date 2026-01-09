「いちごスイーツバッグ」が2026年も登場!イチゴをイメージしたドット柄の巾着にベリーの菓子3種入り【紀ノ国屋】
紀ノ国屋は、いちごをイメージしたドット柄の巾着に3種の菓子を詰め合わせた「いちごスイーツバッグ(レッド/ピンク)」(各税込1,652円)を各店舗(一部除く)とオンラインストアで販売している。〈2026年はいちごがそのまま巾着になったようなデザインに〉
2026年の「いちごスイーツバッグ」は、いちごがそのまま巾着になったようなデザインとした。ドット柄の生地に、ワンポイントのいちごイラストがアクセントになっている。カラーバリエーションは、淡いピンクと真っ赤ないちごをイメージしたレッドの全2種。
いちごスイーツバッグ レッド 表面
巾着型のバッグの中には、いちごやラズベリーの甘酸っぱい風味を楽しめる菓子を詰め合わせた。いちごの香りがふんわり広がる「いちごスペシャルクッキー」、甘酸っぱいジャムがアクセントの「いちごジャムサンド」、クランベリーがほんのり香る「クグロフティノ」の全3品。
いちごスイーツバッグ ピンク セット内容◆紀ノ国屋 いちごスイーツバッグ(レッド/ピンク)
【販売価格】
各税込1,652円
【セット内容】
･いちごスペシャルクッキー6個
･いちごジャムサンド1袋(55g)
･クグロフティノ(ホワイトチョコ×クランベリー)1個
※洋酒を使用している。
【ミニバッグサイズ】
約タテ20cm×ヨコ18cm×マチ6cm(持ち手含む)
いちごスイーツバッグ レッド