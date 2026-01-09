中川翔子「双子生誕100日記念」お揃い袴ショット披露「成長に感動」「装飾センス抜群」と祝福の声
【モデルプレス＝2026/01/09】歌手でタレントの中川翔子が1月8日、自身のInstagramを更新。双子の生後100日の記念ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「成長に感動」生後100日記念ショット公開
中川は「双子生誕100日記念」「生まれて100日。100日生きました！すごい！おめでとう！」とつづり、写真を投稿。バルーンやペーパーフラワーで飾り付けられたフォトスポットに寝転ぶ双子には、祖父母からの贈り物という「お兄ちゃんがくすみブルー 弟くんが黄色と黄緑」の袴を合わせ、中川は「100Days」と書かれたバルーンを持ち笑顔を披露した。
この投稿に「おめでとうございます！」「装飾センス最高」「双子君の成長に感動」「子供たちに癒やされる」などとコメントが集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
