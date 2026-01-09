福留光帆、アイドル時代は「アイドルアイドルしたすぎて」好きな食べ物は“いちご”に

タレントの福留光帆（22歳）が、1月8日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。アイドル時代を振り返り、「めちゃめちゃアイドルになりたくてなったので、アイドルアイドルしたすぎて」と語った。



矢口真里、須田亜香里、ハシヤスメ・アツコなどガールズグループのメンバーだったタレントが、在籍当時のエピソードを話す企画に、元AKB48のメンバーでもあった福留光帆も登場。福留は「めちゃめちゃアイドルになりたくてなったので、アイドルアイドルしたすぎて、最初の頃は好きな食べ物はいちごとか、趣味はお菓子作りとか言ってた」と話す。



福留は「1番好きな食べ物はズワイガニです、ずっとズワイガニ好きなんですけど、その時はいちごか、ママのシチューで悩んでました」と話し、「今は、かに道楽行くために働いています」と語った。