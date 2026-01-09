佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。



「低温注意報」

9日朝は福岡県の福岡地方と筑後地方、佐賀県の全域に“低温注意報”が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結・破裂などに注意してください。



「最低気温（午前6時現在）」

佐賀県ではすべての観測地点で氷点下を観測しました。また、福岡市で1.0℃、朝倉市で氷点下4.4℃など各地で今季最低気温を更新し、厳しい寒さとなりました。



「天気の予想」

日中は各地でよく晴れて、青空が広がるでしょう。夕方以降は雲が増えるところもありますが、天気の崩れはありません。傘は持たずに出かけて大丈夫です。



「気温はどうなのか？」

最高気温は8日よりも高いところがほとんどです。それでも各地で10℃前後で、身に染みる寒さでしょう。



「なのか間予報」

土曜日は寒さは和らぎますが雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。日曜日から月曜日にかけては平地でも雪が降るでしょう。来週には寒さが和らぎ、最低気温、最高気温ともに平年を上回るでしょう。



「雪の予想」

日曜日に日付が変わる頃から雨が降り出します。朝までには各地で雪に変わるでしょう。日曜日は日中も広い範囲で雪が降る見込みです。ピークは日曜日で、月曜日は雪は降らないところも多い予想です。3連休は日本海側を中心に全国的に荒れた天気となり、交通機関に影響が出る可能性があります。連休中は二十歳の集いなどに参加される方も多いと思いますが、最新の気象情報に注意して過ごすようにしてください。