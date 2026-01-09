バドミントン男子で元世界ランク１位の桃田賢斗（３１）が９日に結婚を発表した。関係者によるとお相手は一般女性で、入籍日は昨年１２月３０日だという。桃田は自身のインスタグラムで「彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています」と感謝の気持ちを記し、左手薬指の２ショットも投稿した。

桃田はこの日朝、自身のインスタグラムで結婚を報告。お相手については「彼女」とだけ記していたが、関係者によるとお相手は一般女性で、昨年１２月３０日に婚姻届を提出したという。

桃田は「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」と支えに感謝し、左手薬指にリングをつけた２ショットを公開した。

桃田は２０２４年４月に日本代表から退くことを表明。その後も現役は続けつつ、後進を指導してきた。昨年４月には、所属するＮＴＴ東日本で選手兼コーチとして登録され、桃田はＳＮＳで「新たにチームのコーチとしてもチャレンジしていきます」などと決意を記した。

◆桃田 賢斗（ももた・けんと）１９９４年９月１日、香川・三野町（現・三豊市）生まれ。３１歳。小学１年で競技を始め、福島・富岡一中、富岡高から２０１３年にＮＴＴ東日本入社。１８、１９年世界選手権で２連覇。１８年９月に日本男子シングルスで日本勢初の世界ランキング１位に浮上し、約３年間その座を守った。２１年東京五輪代表。全日本総合選手権は６度制覇。座右の銘は「感謝」。１７５センチ。左利き。