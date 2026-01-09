西武からポスティングシステムで今井達也投手と３年最大総額６３００万ドルで契約に合意したアストロズは８日（日本時間９日）、恒例の大学野球「ウィンター・インビテーション」の日程を発表した。本拠地「ダイキン・パーク」で３０日から３日間、ＮＣＡＡディビジョン２の９試合を行う。

ア軍と共同ホストを務めるのは、今季４８勝１４敗で同ディビジョン準優勝のセントラル・ミズーリ州立大学。ア軍のジム・クレイン・オーナーの母校で、同イベント参加は恒例となっている。５日（同６日）、当地で行われた今井の入団会見に同席した長身の老紳士、クレイン・オーナーは「タツヤを獲得できて興奮している。彼を、ヒューストンに迎えられて信じられない気持ちだ。彼は、ここで大きなサポートを受けるでしょう」と大歓迎した。同氏は不動産、運送業など手広い事業を展開するクレイン・グループのトップという肩書の他に、１９９７年にセントラル・ミズーリ州立大学の殿堂入り、２０２０年にはミズーリ州のスポーツ殿堂入りを果たした異色の経歴を持つ。入団前夜、オーナーが経営するヒューストン市内のレストランに招待され、ラムチョップに初挑戦した今井は「毎日でも食べたい」と語っていた。

同オーナーが、右腕として活躍した大学通算成績は、２１勝８敗。通算防御率２・４２。完投２３試合、完封７試合は同大学史上トップを誇り、通算２１５奪三振は、同大学５位にランクイン。ディビジョン２のワールドシリーズ記録でもある１試合１８奪三振は、今も破られていない。投資家、資産家が多くを占める大リーグのオーナーの中でも珍しい元アスリートの７１歳は、米国企業ＣＥＯでトップのゴルフの腕前も誇る。

この日は、ハンター・ブラウン投手と年俸調停を回避し、５７１万ドル（約９億円）の１年契約に合意。今井を据えた強力先発布陣が更に固まった。６日（同７日）には春季キャンプオープン戦のチケット販売も開始。バッテリーの集合日は２月の中旬だ。今井は３月ＷＢＣは不参加を表明しており、メジャー１年目のキャンプに全力を注ぐ。