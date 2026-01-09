勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第1話が、8日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。

元刑事の鷲尾武尊（勝地）は、妻の美羽（瀧本）、娘の優香（畠桜子）、詩音（泉谷星奈）と一緒にバーベキューを楽しんでいた。家族と過ごす穏やかなひととき…。

ところが詩音の8歳の誕生日。仕事を終えた武尊はケーキとプレゼントを準備し帰宅しようとすると、美羽から詩音がまだ塾から帰っていないと聞く。GPSを確認し、詩音が公園にいることが分かった武尊。そのまま公園に向かうも、詩音の姿は見当たらない。

その後、慌てて帰宅した武尊に、美羽が警察へ通報することを提案したそのとき、一本の電話が鳴る。「娘さんを誘拐しました。もし警察に言った場合、娘さんを殺します」。そして犯人は「娘を返してほしければ、48時間以内に“別の子ども”を誘拐しろ」と脅迫してきて…。

放送終了後、SNS上には、「これ面白い。つかみが良かった」「犯人誰? お金が目的? 謎は深まるばかり。これは考察しながら楽しめる」「真犯人の目的は何!? 娘は助かるのか? 一体何が起きてるのか想像がつかない」「勝地涼を見て、小池徹平が『すてきな前髪ですね』と言ったところは笑った」などの感想が投稿された。

また、ラストの展開について、「なんで? 怖い。蒼空くんがいなくなった」「ラストに蒼空がいなくなるシナリオが秀逸。完全に予想外」「誘拐した子をまた誘拐される…。犯人の狙いは、ここにあったのか」「“誘拐バトルロワイヤル”だな。これ犯人も前の犯人に同じことをやられているのかも」といった声が集まった。