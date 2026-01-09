¡ÚÂ³Êó¡ÛÌ¤ÌÀ¤Î»³·Á¸©Æâ¤Ç½»Âð²ÐºÒÁê¼¡¤°¡¡Â¼»³»Ô¤Ç£±¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡»³·Á»Ô¤Ç£±¿ÍÈÂÁ÷
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë½»Âð²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³»Ô¤Ç¤Ï½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»³·Á»Ô¤Ç¤â½»Âð2Åï¤¬¾Æ¤±1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£¹Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¡¢Â¼»³»Ô䑓»³¤ÎÉðÅÄ¹¥É×¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬Êü¿å¤·¡¢²Ð¤Ï¸áÁ°£·»þ¤¹¤®¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢£¹Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¾ÂÌÚ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½»Âð¹ç¤ï¤»¤Æ2Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ç£±¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£