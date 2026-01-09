ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ベネズエラ首都でデモ集会 マドゥロ大統領夫妻の釈放求める ベネズエラ首都でデモ集会 マドゥロ大統領夫妻の釈放求める ベネズエラ首都でデモ集会 マドゥロ大統領夫妻の釈放求める 2026年1月9日 10時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法） 【新華社カラカス1月8日】ベネズエラの首都カラカスで7日、民衆がデモ集会を行い、国の主権の擁護を呼びかけ、米国にマドゥロ大統領夫妻の釈放を求めた。７日、カラカスでデモ集会に参加する人。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）７日、カラカスでデモ集会に参加する人たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法） リンクをコピーする みんなの感想は？