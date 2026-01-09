エスポア×せよ第二弾♡大人粘膜リップ「ミスティックフィグ」登場

韓国発メイクアップブランド「エスポア」から、美容ジャンルに強いTikTokCreatorせよさんとのコラボリップ第二弾が登場します。2026年1月15日(木)よりオフライン先行発売されるのは、透け感*¹と美発色を両立した「ノーウェアリップスティックバーミンググロー#20ミスティックフィグ」。大人っぽさと可愛さを同時に纏える粘膜カラーで、口元に洗練された余韻をプラスしてくれます。

大人かわいいを叶える粘膜フィグカラー

ミスティックフィグは、イチジクの果肉から着想を得たピンクブラウンカラー。ピンクとブラウンの魅力をバランスよく掛け合わせ、血色感と抜け感*¹を演出します。

計算されたくすみカラーに青みをプラスすることで、鮮やかすぎないミュートトーンに仕上げ、ニュートラル～クールトーンの肌にも自然になじむのが特徴。

ひと塗りで上品さが引き立ち、日常から特別な日まで活躍するカラーです。

RMKスプリングコレクション2026で叶える、ヘイジーパステルの目もと

透けツヤと色持ちを両立する新技術

軽やかなタッチでなめらかに伸びるテクスチャーは、ムラなく密着し、水彩画のようなシアーな色ツヤを実現。

塗布した瞬間にカラー層とうるおいのジェル膜層に分かれる新技術*²により、色持ちとツヤ感を同時にキープします。

唇に心地よくフィットし、時間が経っても美しい仕上がりが続くのも嬉しいポイントです。

せよさんの想いが詰まった第二弾

第一弾「ピュアモモ」はパーソナルカラーを問わない万能リップとして人気を集めましたが、第二弾では「クールトーンにも映える色が欲しい」という声からミスティックフィグが誕生。

大人の落ち着きと洗練さを兼ね備えたカラーは、せよさんならではの視点とこだわりが感じられる一本です。第一弾とは対照的なムードで、メイクの幅を広げてくれます♡

ノーウェアリップスティックバーミンググロー#20ミスティックフィグ



価格：2,640円（税込）

容量：3g

カラー：#20ミスティックフィグ

発売日：2026年1月15日(木)～先行発売

全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア

全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（一部店舗除く）

2026年1月29日(木)～順次発売

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

*¹メイクアップ効果による

*²アモーレパシフィック内において

大人の唇に、静かな存在感を

ミスティックフィグは、透け感*¹とツヤ、そして落ち着いた血色感を同時に叶える新しい粘膜リップ。エスポアの技術力と、せよさんの美意識が融合した一本は、いつものメイクを一歩先へと導いてくれます。

さりげなく印象を変えたい日にこそ選びたい、洗練された大人リップをぜひ体感してみてください。