男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、女優・松嶋菜々子（52）との2ショットを披露した。

テレビ朝日ドラマ「おコメの女 ―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）が8日からスタートしたことをアピールすると、「M！LK」として紅白歌合戦に出場した際の自身と、審査員を務めた松嶋の2ショットをアップ。

「写真は、紅白歌合戦で松嶋菜々子さんとお会いできた時の。『イイじゃん』を歌う直前に松嶋さんが頑張って（力こぶ）とやってくださりすごく嬉しかったんですよね。。」と励ましを受けたと振り返り、「ありがとうございました」と感謝を記した。

佐野は10年前、初のテレビドラマレギュラーとなったTBS「砂の塔〜知りすぎた隣人」で松嶋と親子役を演じていた。

佐野の投稿に、フォロワーからは「松嶋菜々子さん、美しすぎて滅！砂の塔ぶりの共演良かったね」「凄くかっこいい」「松嶋さんとの素敵shot 紅白の時のお話、素敵エピで微笑ましい」「紅白の時のツーショットエモすぎる」といった反響が寄せられている。