池村寛世が第1ラウンド突破 勝俣陵は敗退【LIVゴルフ予選会】
＜LIVゴルフ・プロモーションズ 初日◇8日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会が8日に開幕。4日間を終えて、上位2人がフル出場権を獲得する。
≪写真≫ドライバー名人・池村寛世が愛用する地クラブは？
日本勢からは池村寛世、勝俣陵が第1ラウンドから出場。池村は「69」で回り、20位タイまでに入って第2ラウンドに駒を進めた。勝俣は「72」で第1ラウンド敗退となった。第2ラウンドからはスコアがリセットされ、上位20位タイまでが第3ラウンドに進出する。初日を突破した池村のほか、日本ツアー賞金ランキング上位者の資格で小西たかのりが第2ラウンドから参戦する。4日間終了時点でトップ10の選手には、来季アジアンツアーの高額賞金イベント『インターナショナルシリーズ』全試合の出場権が与えられる。
