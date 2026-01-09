¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½¾¤¨¤º¡ª½é¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤Íè¤Î»Ñ¡¡»³ËÜ¹ÀÇ·¥¢¥Ê¥³¥é¥à
¡¡¡Ú¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¶âÍËÆü¡Û
¡¡¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¿ô¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¹¤é¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Çº£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥ÈÅÔ»Ô¡¦¥À¥Ê¥ó¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤¬Êë¤ì¤Î£²£¹Æü¡£½é¤á¤ÆÇ¯±Û¤·¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È¡¢ºÊ¤È£²¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¤¤¤ÆÁá¡¹¼ê¹Ó¤¤ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¤â¥¿¥¤¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ä¥³¥ì¡£¡È¼ê¤òµó¤²¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È°ã¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë»ä¤¿¤Á¤ò¤è¤½ÌÜ¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤Ï¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ËÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¸ºÂ®¤»¤º¤Ë¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥¤¥¯¡£°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤ÐÂç»ö¸Î¤À¤¬¡¢ÅÏ¤ê´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢ÃÊ¡¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¿Í´Ö¤Î½ç±þÎÏ¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¡¢ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤é¸òÄÌÎÌ¤È¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤Ï¥À¥Ê¥ó¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÇÓ¥¬¥¹¤Î¤»¤¤¤«Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÂçºå¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£³¹¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ºÇÃæ¤Ï¤É¤³¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòº£¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø¶¦Åê»ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ÆÇ¯£¸¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤Î¸«¹þ¤ßÍ½ÁÛ¤â½Ð¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤âÇ¯£±£°¡ó°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤³¤³£±¡Á£²Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¤¬¥¿¥¤¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤é¤·¤¤¡£²¿¤È¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Ìö¿Ê¤À¡£
¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¤¥â¥¤¡Êºþ¿·¡Ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¼Ò²ñ¼çµÁÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ»Ô¾ì·ÐºÑ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¯ºö¤Ïº£¤Ê¤ª·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÐÊÙ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡¢¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢·ø¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥â¥¤¤Þ¤Ç¤ÎÌó£³£°Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÀïÁè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏÀ¯³ØÅªÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÏÁê¼ê¤¬Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ì°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¾Ý¤ÈµÂ¤ÎÀï¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ±ÛÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢Î¦·³¤ÎÎÏ¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÌ±·³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥â¥¤¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é£´£°Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ÐºÑÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·ÈË±É¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤Ï³ÈÂç¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¤â¤È¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ë°ìÅÞÆÈºÛ¤ÏÂ³¤¡¢¹ñÌ±¤Î´ðËÜÅª¼«Í³¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£³¹¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ëµì¥½Ï¢¤Î¹ñ´ú¤Ë»÷¤¿¡ØÀÖÃÏ¤Ë²«¿§¤Î³ù¤È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ù¤Î´ú¤¬¤Ò¤ë¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤¬¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÁ°Ìë¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤ä¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î²°¾å¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥´¥óÀî¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Ãë´Ö¤Ï·öÁû¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼þÊÕÆ»Ï©¤â¡¢¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë·²½°¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇ®µ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿Àµ·îÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¸µ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡¡þ»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë£±£¹£¶£²Ç¯£³·î£±£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Î¶Ã«Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾ðÊó¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢£²£´Ç¯£´·î¤«¤é£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÆü¡¦£¸¡Á£±£°»þ¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï²ÈÄíºÚ±à¡¢¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¡£