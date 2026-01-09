元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が9日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。悪用が急増している「紛失防止タグ」について、注意を呼びかけた。

紛失防止タグは、コインサイズの発信器で、スマホのアプリなどで位置情報が取得できる。忘れ物防止などの目的で販売されているが、犯罪に悪用されるケースが相次ぎ、12月30日施行の改正ストーカー規制法では、無断で他人の持ち物や乗り物などに紛失防止タグを含む「位置情報記録・送信装置」を仕込み、位置情報を取得することなどを禁じた。

番組では、車の後部バンパーとか自転車の泥よけの中に取り付けられたり、ぬいぐるみやお守りの中に知らない間に入っていたという例が挙げられた。

佐々木氏は「著名人の方はプレゼントをもらった時、ぬいぐるみだったりデバイスといった物に関しては忍ばせられている可能性があるということは認識していただきたい」とした。

また、中古品に関しても「気を付けた方がいいです」とアドバイスした。特にスマホを挙げた。「正規の場所だと初期化設定になったまま売られているから大丈夫ですけど、フリマアプリなどでそのままの設定になっていると、位置情報が入ったまま売られていることがありますので」と説明していた。