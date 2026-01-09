タレント今田耕司（59）が9日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自身のタイ土産をめぐる“失態”にうろたえた。

オープニングで、新アシスタントの若林有子アナウンサーと年末年始をどう過ごしたかについてトーク。年末を韓国で過ごしたという若林アナに対し、今田は「俺はタイに行った。タイ土産渡しましたよね？恩着せがましくてすいません。しゃれたアレらしいで」とスタッフにタイ土産を渡したと語った。

お土産を手にした若林アナが「いただきました。今田さんこれはなんですか？」と質問すると、今田は「全く知らんねん。『アナザースカイ』でタイ行った時にやってくれてはるコーディネーターさんおすすめの」と人気のものと明かした。

一方で英語に堪能な若林アナが「今田さん『バーム』っておっしゃったんですけど、これ多分、練り香水です」と指摘すると、今田は「バームって聞いたで！？俺」と保湿剤だと思っていたと動揺。若林アナが「いや、後ろに『練り香水』って書いてます。英語で」と話すと、今田は「ちょっとしたところに塗ったら治るって聞いて買ってん」と戸惑った。

さらに若林アナが「違います違います。『脈が感じられるところとか好きなところに塗ってください』って書いてあります」と読み上げると、今田は「はあ！？」と絶句。さらに「おい！値段書いてんちゃうか！？」としっかり金額も記されていたようで、「恥ずかしい！550バーツ、恥ずかしいです。知らなかった、ごめんなさい香水って」と赤面した。

その後、スタッフが550バーツを日本円に換算。若林アナが「1バーツ5円ですから。550円…3000円ぐらい？1個3000円だ！」と驚くと、スタッフ分を用意した今田は「3000円、俺11個買ってるやん！」と仰天。若林アナは「30000円ぐらいここにあります！今田さん、ありがとうございます」とリアクションして笑わせた。