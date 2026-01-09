求む、濃い味つけ。「鶏むね1枚＋キャベツ」だけでメイン5選
鶏むねとキャベツで完成！家計に優しいおかず
いつだって嬉しい家計に優しいおかずを作ってみませんか？ ピックアップしたのは、キャベツと鶏むね肉1枚で作れるレシピ。少ない材料でも満足できる、濃いめの味わいのラインナップをお届けします。
ガッツリうまいホイコーロー
濃厚なのにさわやかレモンバター
ご飯が止まらない甘辛テリヤキ味
クセになる甘味噌マヨネーズ
コッテリ！鶏マヨに夢中
濃厚な味わいでご飯が止まらない
節約食材として人気の鶏むね肉ですが、1枚しかないとボリュームが出ない心配もありますよね。そんなときは、今が旬でお手頃価格で手に入るキャベツをプラスしましょう。
そのときポイントになるのが、濃いめの味付けにすること。そうすることでご飯が止まらなくなり、少量の鶏肉でも満足度の高いおかずになるんです。
ホイコーロー、レモンバターソース、甘辛テリヤキ味、甘味噌など、どれもクセになるおいしさ。冷蔵庫に鶏むねとキャベツがあったら、ぜひ作ってみてください。(TEXT:森智子)
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）