求む、濃い味つけ。「鶏むね1枚＋キャベツ」だけでメイン5選

鶏むねとキャベツで完成！家計に優しいおかず

いつだって嬉しい家計に優しいおかずを作ってみませんか？ ピックアップしたのは、キャベツと鶏むね肉1枚で作れるレシピ。少ない材料でも満足できる、濃いめの味わいのラインナップをお届けします。

ガッツリうまいホイコーロー



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

濃厚なのにさわやかレモンバター

ご飯が止まらない甘辛テリヤキ味

クセになる甘味噌マヨネーズ

コッテリ！鶏マヨに夢中

濃厚な味わいでご飯が止まらない

節約食材として人気の鶏むね肉ですが、1枚しかないとボリュームが出ない心配もありますよね。そんなときは、今が旬でお手頃価格で手に入るキャベツをプラスしましょう。

そのときポイントになるのが、濃いめの味付けにすること。そうすることでご飯が止まらなくなり、少量の鶏肉でも満足度の高いおかずになるんです。

ホイコーロー、レモンバターソース、甘辛テリヤキ味、甘味噌など、どれもクセになるおいしさ。冷蔵庫に鶏むねとキャベツがあったら、ぜひ作ってみてください。(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）