ANA¡¢º¾µ½¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡Ö»êµÞ¼êÂ³¤¤ò¡×¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç¾Ç¤é¤»¤ë¡Ä¡È¼ê¸ý¡É¤ò¾Ò²ð
¡¡ANA¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¥á¡¼¥ë¡¦º¾µ½ÅÅÏÃ¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¸ý¤â¡ÄANA¡¢º¾µ½¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±Åê¹Æ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡ÛANA¥°¥ë¡¼¥×¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¥á¡¼¥ë¡¦º¾µ½ÅÅÏÃ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öºòº£¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼ÒÌ¾¤ò°ÍÑ¤·¸Ä¿Í¾ðÊó¤òº¾¼è¤¹¤ëÉÔ¿³¤ÊÏ¢Íí¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼ÒÊØÍ½Ìó¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖANA¤è¤ê°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Íí¡¦ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢3ÅÀ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÄó¼¨¡£¡Ö¡Ø»êµÞ¼êÂ³¤¤ò¡Ù¤È¾Ç¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¡×¤Ê¤É¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ¡ÖËü¤¬°ìÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â¡¢µºÜ¤ÎURL¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Î»Ä¹â¤Ê¤É¤ÏÄê´üÅª¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£ANA¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Èº¾µ½¡É¼ç¤Ê¼ê¸ý
¡¦ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¡§¡Ö»êµÞ¼êÂ³¤¤ò¡×¤È¾Ç¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
¡¦ÆÃÅµ¤ÎÍ¶ÏÇ¡§³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡×¤ä¡ÖANA SKY¥³¥¤¥ó¡×¤ÎÉÕÍ¿¤òÁõ¤¦Ï¢Íí
¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÄ°¼è¡§·¸°÷¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È
