大阪有機化学工業<4187.T>が大幅安で３日続落している。８日の取引終了後に発表した２６年１１月期の連結業績予想は、売上高３７５億円（前期比３．４％増）、営業利益６４億円（同３．４％増）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円としたが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



半導体市場の回復傾向が継続することで、電子材料事業主力のＡｒＦレジスト用原料も回復傾向が継続する見通し。化成品事業における自動車用塗料向けの回復やディスプレー用粘着剤向け、ＵＶインクジェット用インク向けの好調、機能化学品の堅調も見込まれ、営業増益となる見通しだ。なお、純利益は前期に大幅増益となった反動から４５億円（同３４．７％減）と減益を見込む。



２５年１１月期決算は、売上高３６２億６５００万円（前の期比１０．９％増）、営業利益６１億８７００万円（同３４．２％増）、純利益６８億８７００万円（同７０．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS