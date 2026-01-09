デリケートゾーンケアブランド「laugh.」より限定の香り「メルティバニラ」登場

デリケートゾーンケアブランド「laugh.（ラフドット）」は12月23日、新香料「メルティバニラ」を数量限定で発売しました。

“この冬だけの贅沢香り”をテーマに、甘く温かなバニラの香りを、人気の3アイテム（インティメイトウォッシュ／インティメイトクリーム／インティメイトミスト）で展開します。

*数量限定発売のためなくなり次第終了します。

■新香料「メルティバニラ」について

〜とろけるバニラに、シナモンのアクセント。贅沢な甘い冬の香り〜

「メルティバニラ」は、冬に寄り添うやわらかな甘さをまとった限定香料。とろけるようなバニラのまろやかさに、シナモンのアクセントが重なることで、深く温かな余韻を楽しめる香りに仕上げました。

トップはバターやシナモン、オレンジ、アップルの華やかな甘さ、ミドルはピーチやパンプキン、ココナッツのクリーミーなニュアンスが広がり、ラストはバニラやムスク、アンバーが落ち着いた心地よさを演出します。

寒い季節のバスタイムやお手入れ時間を、より贅沢で幸福感あふれるひとときへと導きます。

【対象商材】

laugh.インティメイトウォッシュ

laugh.インティメイトクリーム

laugh.インティメイトミスト

⚫︎香料ラインナップ

■商品特長

「laugh.（ラフドット）」では基本ケアとして、インティメイトウォッシュ・インティメイトクリームを提供しています。

インティメイトウォッシュは、デリケートゾーンにやさしい泡タイプで、ふわふわの泡が汚れを包み込み、優しく洗浄。インティメイトクリームは、浴室内での使用が可能で、乾燥・くすみ*¹・ニオイ*² にアプローチします。

また、＋αのケアとして、瞬時にリフレッシュできるインティメイトミストや衛生的かつ簡単にケアをしたい人におすすめのインティメイトワイピーなど、多彩な商品をラインナップしています。

*1 乾燥による肌印象

*2 香りによるマスキング効果

◇≪基本ケア≫

インティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方デリケートゾーンソープ。肌をととのえることができ、保湿力に優れたCICA成分*¹ を配合。独自のフローラ設計でもっちりとした泡で汚れを落とし、気になるニオイ*² にもアプローチします。

*¹マデカッソシド、ペンチレングリコール、水

*² 洗浄効果によるもの

インティメイトクリーム

濡れた肌のまま使用できる保湿クリーム。美容成分をたっぷり配合した洗い流せるデリケートゾーンケアクリームです。ニオイ*³ だけでなく、くすみ*⁴ や乾燥にも保湿をしながらアプローチします。

*³ 香りによるマスキング効果

*⁴ 乾燥による肌印象

◇≪手軽な＋aケア≫

インティメイトフレッシュミスト

いつでもどこでも気になる時にシュッ！ ポーチにもすっぽり入るサイズだから、持ち運びにも便利なデリケートゾーンケアミスト。肌をケアしながら瞬時にニオイ*⁵ をリフレッシュします。おでかけ時に気になった時のためのデイケアアイテムとしておすすめです。

*⁵ 香りによるマスキング効果

インティメイトワイピー

個包装で、持ち運びに便利なデリケートゾーン用ウェットシート。使用後の爽快感、また皮膚の乾燥を防ぐ成分を豊富に配合、素材も肌にやさしい天然素材（レーヨン100%）で安心です。

ヘアリムーバー

身体のうぶ毛からアンダーヘアまで全身に使える*⁶ 除毛クリーム（医薬部外品）。有効成分「チオグリコール酸カルシウム」が、毛に含まれるたんぱく質を溶かし毛を除去します。除毛クリーム特有のニオイを感じさせない、甘くてさわやかなシトラスの香り。

*⁶ 顔面、粘膜、損傷等、腫物、湿疹、ただれ、その他炎症を起こしている部位は避けてください。

薬用ホワイトセラム

Wの有効成分を配合した、全身に使える医薬部外品の美白*⁷ 美容液。有効成分「トラネキサム酸」と「水溶性プラセンタエキス」がメラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐ。くすんだ肌*⁸ にうるおいを与え、キメの整った透明感のある肌へと導く。落ち着きのあるホワイトティーの香り。

*⁷ 乾燥によってキメが乱れた肌印象

*⁸ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

■商品概要

・「laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ」

容量：100mL

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：4,378円（税込）※送料・手数料別

・「laugh.（ラフドット）インティメイトクリーム」

容量：75g

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：4,928円（税込）※送料・手数料別

・「laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミスト」

容量：14mL

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：3,828円（税込）※送料・手数料別

・「laugh.（ラフドット）WIPIE」

容量：15枚入り

香料：スイートブーケ

単品価格：3,278円（税込）※送料・手数料別

・「laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー」

容量：75g

香料：シトラス

単品価格：4,565円（税込）※送料・手数料別

・「laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム」

容量：30g

香料：ホワイトティー

単品価格：3,982円（税込）※送料・手数料別

