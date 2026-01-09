10時の日経平均は249円高の5万1366円、ファストリが388.27円押し上げ 10時の日経平均は249円高の5万1366円、ファストリが388.27円押し上げ

9日10時現在の日経平均株価は前日比249.43円（0.49％）高の5万1366.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1014、値下がりは532、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を388.27円押し上げている。次いで信越化 <4063>が13.70円、トヨタ <7203>が9.86円、ホンダ <7267>が8.42円、京セラ <6971>が7.89円と続く。



マイナス寄与度は24.4円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が19.55円、ＳＢＧ <9984>が16.85円、イオン <8267>が15.64円、中外薬 <4519>が13.84円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は銀行で、以下、繊維、輸送用機器、証券・商品と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、医薬品が並んでいる。



※10時0分14秒時点



株探ニュース

