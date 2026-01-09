Photo: 田中宏和

飛行機での移動中、機内モニターで映画を楽しむ人も多いでしょう。そんなときに、使い慣れたワイヤレスイヤホンが使えないのって、ちょっと不満じゃありませんか？

または夜中にテレビでホームシアターを堪能したいけれど、家人が寝た後だと音量を絞らざるを得ない。なんて時も納得スペックのワイヤレスヘッドホンが恋しいはず。

UGREEN トランスミッター＆ レシーバー、Bluetooth6.0、2-in-1 ワイヤレス 飛行機/車載/テレビ/ホーム 送信機&受信機 Airpods/ヘッドフォン用 デュアルペア、 Bluetooth 3.5mmAux オーディオトランスミッター/レシーバー SBC/AAC対応 フライト、テレビ、カーステレオ、トレッドミル用『TELEC認証済み』 3,399円 Amazonで購入する PR PR 3,399円 楽天で購入する PR PR

そのお悩み、UGREEN（ユーグリーン）の「トランスミッター＆レシーバー」で解決してしまいましょう！

UGREEN「トランスミッター＆レシーバー」おすすめポイント ・飛行機のモニターなどBluetooth非対応機器をワイヤレス化できる ・古いスピーカーなどに、スマホからワイヤレスで音を飛ばせる ・Bluetooth 6.0搭載なので映像と音声の遅延を大幅に軽減

最新のBluetooth 6.0に対応

Photo: 田中宏和

「トランスミッター＆レシーバー」は、Bluetooth非対応の機器をワイヤレス化してくれる頼もしいアイテム。

しかも送信（TX）と受信（RX）の2つのモードを搭載しているので、オーディオジャックしかない機器の音声をワイヤレスイヤホンで聴けるだけじゃなく、逆に古いポータブルスピーカーにスマホの音を流すこともできます。

Photo: 田中宏和

家のテレビは、それなりに古いモデルなのでBluetoothは非搭載。

深夜はテレビの音量を下げておかないと、別室で寝ている妻を起こしてしまう心配がありましたが、これさえあればワイヤレスイヤホンで音声を聴けるので問題ありません。

しかもBluetooth 6.0に対応しているので、映像と音声のズレを感じることもなし！

快適に動画視聴することが可能になりました。やっぱり映画やドラマを楽しむには、ある程度の音量は必須ですもんね。

宿泊先のテレビが新しいモデルとは限らない。飛行機でもアナログな機内モニターはまだまだ多い。ということで、「トランスミッター＆レシーバー」が旅行中のエンタメ時間を格上げしてくれる必需品になること請け合いです。

18時間のロングバッテリー搭載

Photo: 田中宏和

また、「トランスミッター＆レシーバー」は大容量の内蔵バッテリーを搭載。連続稼働時間は最大18時間となっています。

朝から夜まで使っても余裕のスタミナなので、まず不満が出ることはないでしょう。

マイクも搭載しているため、RXモードにして音楽を再生しているときに電話がかかってきても、そのまま通話に切り替えて対応が可能。いちいち本機を外す手間がないのは、地味ながら便利なポイントとなっています。

Photo: 田中宏和

ジムのマシンに付いているイヤホンジャックからワイヤレスで音を聞きたい人、愛着のある古いスピーカーやカーオーディオを活用したい人にもピッタリです。

ワイヤレス非対応機器をケーブルのわずらわしさから解放してくれる「トランスミッター＆レシーバー」で、もっと自由に音楽、動画を楽しんじゃいましょう！

ただし、AirPods Pro 2、AirPods 4、AirPods 4 ANCには非対応となっていますので、この点にはご注意を。

Photo: 田中宏和

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。