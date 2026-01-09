ファミマ×アニメ「呪術廻戦」第3期コラボ商品やグッズを撮り下ろし！「死滅回游」デザインのお菓子などが1月13日より登場
ファミリーマートは、アニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーン第三弾「ファミマの総則（ルール）」を全国のファミリーマート約16,400店舗にて1月13日より開催する。
ファミリーマートは、アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーンを2025年10月15日から実施。今回、コラボ第三弾として、1月8日より放送開始となるTVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」に合わせたキャンペーン「ファミマの総則（ルール）」が開催される。
新たにスタートする本キャンペーンでは、「死滅回游」デザインのキャラもっちと、「黒閃」を模したチョコチュロッキーの計2品が発売。さらに、「死滅回游」デザインの串もの袋（計2種）が数量限定で登場する。
また、対象商品を購入すると、ファミリーマート限定で今しか手に入らないオリジナルグッズがもらえる企画も実施される。
今回、キャンペーン開始に先駆けて商品やグッズのサンプルを提供いただけたので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。
□キャンペーンの詳細ページ
作中の世界観やキャラクターで彩られたお菓子が登場！
キャンペーン期間中、「死滅回游」デザインのパッケージのキャラもっちとチョコチュロッキーがファミリーマート店舗で販売される。商品のパッケージには登場キャラクターたちが描かれるほか、キャラもっちにはシール（全10種）が1枚付属する。
それぞれ間食などで手軽に食べられるものとなっていて、アニメ視聴のお供にもぴったり。いよいよ放送が開始となる「呪術廻戦」第3期と一緒に楽しんでいただきたい。
呪術廻戦 キャラもっち
発売日：1月13日
価格：248円
発売地域：全国
パッケージデザイン：全2種
キャラもっち本体デザイン：全5種
シール：全10種
※組み合わせはランダム
パッケージデザインは全2種、キャラもっち本体デザインは全5種で、それぞれの組み合わせはランダム。今回はその中から4種を提供いただけたので紹介していく。
虎杖悠仁・伏黒恵のパッケージデザイン
こちらは乙骨憂太・脹相のパッケージデザインだ
虎杖悠仁のキャラもっち本体デザイン。商品名通り、もっちもちの生地が特徴だ
禪院直哉のキャラもっち本体デザイン
乙骨憂太のキャラもっち本体デザイン
脹相のキャラもっち本体デザイン。それぞれデフォルメ姿になっていてかわいい
おやつにこれが出てきたら思わずテンションが上がりそう
中にはカスタード味のクリームがたっぷり
商品にはシールが1枚（ランダム）で入っている
こちらが付属のシール。スマホなど小物にちょうどいいサイズ感だ
黒い閃光！「黒閃」チョコチュロッキー
発売日：1月13日
価格：168円
発売地域：全国（北海道、沖縄県、TOMONYを除く）
パッケージデザイン：全2種
今回はサンプルということで正規品とは異なるパッケージでの提供だったので、撮影はチョコチュロッキー本体のみの紹介となる。販売品のパッケージは虎杖悠仁、乙骨憂太の全2種が用意されるとのことだ。
デカい……！ お皿からはみ出てしまった
裏側（底面）はこんな感じ
端っこまでチョコのコーティングがしっかり。ザクザク食感も楽しい商品だ
今回パッケージの撮影はできなかったが画像を別途提供いただけた。全2種が展開される
総則（ルール）風のファミマオリジナルデザイン串もの袋が数量限定で登場！
期間中、「死滅回游」×ファミマオリジナルデザインの串もの袋（計2種）が数量限定で登場。総則（ルール）風の「美味しく食すべし」の言葉の下に、虎杖悠仁・伏黒恵と虎杖悠仁・脹相がデザインされている。
対象商品はジャンボフランク、鶏つくね串、アメリカンドッグ、ころチキ棒の4種。迫力のデザインで普段よりもしっかり味わって食べたくなるかも……？
数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となる。気になっている方は早めに店舗へ行くことをオススメする。
「死滅回游」×ファミマオリジナルデザインの串もの袋
展開開始日：1月13日
実施地域：全国
※袋のデザインは選べない
串もの袋は全2種が展開
手に持ってみるとこんな感じ。外で食べ歩きしているとかなり目立ちそう
裏には「串ものの総則」の記載があるのも面白い
対象商品購入でオリジナルグッズがもらえる！
期間中、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。グッズは2つの期間で展開される予定で、第1弾「切り取れるクリアシート（全5種）」は1月13日10時から、第2弾「オリジナル A4 クリアファイル（全5種）」は1月20日10時から。
グッズはいずれも虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院直哉、脹相の5種が用意。切り取れるクリアシートは折り曲げると自立する仕様となっていてディスプレイすることも可能。クリアファイルは裏面もそれぞれ異なるデザインとなっているので、全種集めたくなるコレクション性の高いものとなっている。
こちらも景品がなくなり次第終了となってしまうので、確実にゲットしたいという方は早めに対象店舗へ足を運ぶといいだろう。
第1弾
期間：1月13日10時～
景品：切り取れるクリアシート（全5種）
※景品がなくなり次第終了
こちらが虎杖悠仁の切り取れるクリアシート。台紙に付いている状態だ
切り取り方は説明書に書いてあるので一読しておこう
台紙からは簡単に外れる。とはいえ、力を入れすぎると破損してしまう可能性もあるので、ゆっくり外していこう
キャラクターと名前の境目をぐっと曲げてみよう
自立させてディスプレイできるようになる
伏黒恵
禪院直哉
乙骨憂太
脹相
つい全部集めたくなる。ぜひコンプリートを目指してみてほしい
第2弾
期間：1月20日10時～
景品：オリジナル A4 クリアファイル（全5種）
※景品がなくなり次第終了
クリアファイルは全5種
虎杖悠仁
虎杖悠仁の裏面
伏黒恵
伏黒恵の裏面
乙骨憂太
乙骨憂太の裏面
脹相
脹相の裏面
禪院直哉
禪院直哉の裏面
「ファミペイ」でスタンプをためるとオリジナルグッズも当たる！
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると、抽選で「呪術廻戦」グッズなどが合計120名に当たるので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。
オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画
キャンペーン期間：1月13日～2月2日まで
応募期間：1月13日～2月6日まで
スタンプ5個 虎杖悠仁・乙骨憂太 フィギュア2体セット：20名
こちらの販促物がついた商品が対象商品【菓子コース】
「死滅回游」描き下ろしアクリルスタンド 全種セット：20名
こちらの販促物がついた商品が対象商品
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社