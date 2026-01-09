GMOインターネットグループの選手が優勝報告会

インターネット総合大手のGMOインターネットグループは、元日に行われた第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で大会新記録の4時間44分0秒をマークし、初優勝を飾った。創部10年目で悲願の日本一。オフィスに凱旋した選手たちは、粋な計らいを受けた。

オフィスに並んで優勝の挨拶をすると、大歓声で迎えられた。選手は社内を歩き回り、集合写真を撮ったり、花束をもらったりと、祝福の嵐に。社員たちが選手の横断幕まで用意する部署もあった。

ニューイヤー駅伝を制した1週間後、走り抜けた選手たちが優勝報告した。GMOインターネットグループ公式Xは8日に「陸上部の選手たちが #ニューイヤー駅伝 の優勝報告で社内を行脚 『ありがとうございました！』と声をかけてくれる姿に、パートナー（社員）たちの笑顔が止まりません！」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では「会社が陸上部を推してる事がよく分かる」などの声が上がった。

また同グループの熊谷正寿代表が、選手一人ひとりに優勝祝いで1000万円を支給することも話題に。祝福に溢れた温かい1日になったようだ。