「結局黒にしちゃう」→ ちょい待ち！【ZARA】大人コーデが即こなれる「ブラウンシューズ」

靴選びで迷ったとき、つい手に取ってしまう黒シューズ。合わせやすさは抜群だけど、なんだか地味に思えたり、物足りなく感じてしまうことも。そんなときはトレンドカラーの「ブラウン」を取り入れてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人コーデにこなれ感を添える「ブラウンシューズ」をピックアップ。

ボリュームソールでトレンド感をプラス

【ZARA】「プラットフォームミュールローファー」\7,990（税込）

ローファーのきちんと感をキープしながら、スリッパタイプのデザインで抜け感もあわせ持つ一足。ボリューミーなソールも相まって、トレンド感のある足元に。スエード調の素材感が季節感を高めてくれるから、シンプルな装いに合わせるだけでコーデの完成度を引き上げてくれそうです。

女性らしさを引き立てるポインテッドトゥ

【ZARA】「スプリットスエード仕上げヒールショートブーツ」\7,550（税込・セール価格）

シャープなシルエットが印象的なショートブーツは、ブラウンを選ぶことでぐっとこなれた雰囲気に。約5cmと程よいヒールの高さで、歩きやすさと美脚見えを両立できそう。オンオフ問わず活躍する、冬の一軍ブーツになるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。