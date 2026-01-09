有村架純が“市ヶ谷の新たな魅力”発見、東京メトロ「Find my Tokyo.」CM新作
女優の有村架純（32歳）が、東京メトロが東京の魅力を伝える「Find my Tokyo.」キャンペーンの新CMに出演。1月10日より「市ケ谷 私の心をほぐすもの」篇の放映を開始する。
「Find my Tokyo.」は、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していくキャンペーン。今回は、オフィスや大学が立ち並ぶ街として知られる市ケ谷を、有村が“ヒーリング”をキーワードに、新たな魅力を発見できる街としてご紹介していく内容になっている。
市ケ谷というと、オフィスや大学が立ち並び、アクセスがしやすく落ち着いた街というイメージが強いが、実際は江戸時代から城下町として日本の軍事拠点を担ってきたという歴史的な背景に加え、大使館も多く置かれていることから、国際性豊かな文化が浸透している街。“世界中の休息方法が集まるヒーリングタウン”という一面がある。
市ケ谷を訪れた有村は、新しい発見を求め街を歩いていく。ペットと一緒に行くことができる市谷亀岡八幡宮では、人間と同じように正装する柴犬の姿に「かわいすぎでしょ」とほっこりした様子の有村。次に訪れたのは、ボサノヴァの生演奏を聴くことができる「Saci Perere」。日常の緊張がほどけるような心地よい演奏に有村も思わず拍手。その後、訪れたブータン料理を提供している「LASOLA Bhutan Restaurant」では、唐辛子をふんだんに使ったブータン料理と初対面。唐辛子と野菜の旨味が溢れる料理を味わい、「なんかポカポカしてきた」とご満悦の笑みがこぼれた。
撮影を終えて、有村は「今回もすごく楽しくて、あっという間の撮影でした。市ケ谷はオフィスや大学が多くあるイメージでしたが、国際色豊かな新たな一面を発見することができました！東京には、まだまだ知らない街の魅力があると思うので、これからも東京メトロのCMで色々と体験していきたいです！」とコメントを寄せている。
また、前回に引き続き、CMソングはVaundyの「忘れる前に」を起用。さらにCMの映像内には、隠れ要素として、Vaundyのグッズがいくつか登場している。
