ゲームに夢中で猫さんの首に腕を乗せてしまったお兄ちゃん。猫さんは怒るでも逃げ出すでもなく、予想外の反応を見せたといいます。

本当の兄弟のような猫さんとお兄ちゃんのやりとりは、SNSで252万回再生を突破。「猫ちゃんも息子さんもかわいすぎる」「猫、お兄ちゃんのこと大好きなんだね」「息子くんの反応見たら猫ちゃんを大事にしているのが分かる。優しい」といったコメントが寄せられています。

【動画：ゲームに夢中な男の子→猫の首に腕を乗せてしまった結果…『まさかの展開』が素敵すぎる】

お兄ちゃんの腕がグレくんの首に...

TikTokアカウント『半グレとグレレ』に投稿されたのは、マンチカン「グレ」くんの姿。短い手足がチャームポイントの男の子です。

小学生のお兄ちゃんと仲良しだというグレくん。ある日、ソファに座ってゲームをするお兄ちゃんの隣で、グレくんがくつろいでいたといいます。大好きなお兄ちゃんにくっついてご満悦だったグレくんですが、いつの間にかお兄ちゃんの腕がグレくんの首の上に乗ってしまっていたようで...。

余裕の表情を見せたグレくん

「首が苦しそうだよ」というママさんの声で、お兄ちゃんが急いでゲームをやめてグレくんの首から腕をのけたといいます。「ねこ、大丈夫か？」とお兄ちゃんがグレくんに声を掛けると、グレくんが「全然、平気にゃ」というふうに余裕の表情を見せたのだとか。

さらに「ごめんなさい、ごめんなさい」と謝るお兄ちゃんを前に、「大げさだにゃ」というような大人びた様子だったというグレくん。お兄ちゃんに対して攻撃することも、逃げ出すこともなかったといいます。きっとお兄ちゃんを心から信頼しているからこその反応なのでしょう。

本当の兄弟のような猫と人間

その後、お兄ちゃんがグレくんの手を使ってママさんとじゃんけんを始めたといいます。「最初はグー、じゃんけんぽい」というお兄ちゃんの掛け声で、グーを出したグレくんとパーを出したママさん。お兄ちゃんが「クソー、負けたー」とグレくんに代わって悔しがったのだとか。

終始、お兄ちゃんにされるがままに受け入れていたというグレくん。グレくんはお兄ちゃんと一緒にいられるだけで、大満足なようです。これからも、2人は本当の兄弟のように仲睦まじい姿を見せてくれることでしょう。

この投稿には、「ねこのこの何されても嬉しいモードの時ほんと自我なくてかわいい」「逃げないってところに愛感じる」「多少きつい姿勢でも隣に居たいの可愛い」といったコメントが寄せられ、たくさんの人の心を和ませてくれました。

TikTokアカウント『半グレとグレレ』では、グレくんとお兄ちゃんの仲良しで愛らしい日常の姿が見られます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『半グレとグレレ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。