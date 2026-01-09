元モーニング娘。の田中れいな（36）が自身のブログを更新。出産後の変化を明かした。

「2026年『田中れいなの本音 正直に話します』」とし「妊娠発表して産むまではそこまで心の変化とかなかったけど(妊娠前に比べると逆に自分に自信が持てたしビジュアルも生きてきた中で1番盛れてましたひらめき戻りたいw)それが出産してからは大きく変わっていっきに気持ちも体も変わっていった感じっていうのかな」と打ち明けた。

さらに「経験する前は2.3ヶ月でいろいろ元に戻るやろとか簡単に考えとったけど、やっぱり34歳で1人目の出産ってのも関係あるのかなー?2.3ヶ月じゃ全然元の田中れいなは取り戻せんくていろいろと自分の思いどおりにならん事に自分自身がついていかれんで、2025年の前半は気持ちまで弱くなっていました ママになった嬉しさと看板持ちの可愛さとこの不安な気持ちで入り乱れる感じ。伝わります ただただ可愛いだけを感じたいのに他の邪念?が、うっとおしかった」と本音を吐露した。

続けて「後ねみんなの前に立つのもちょっと怖かったっちゃんねー実は。だけん6月の復帰イベントは、なんか今までにない感じの緊張をしたよ」と胸の内を明かした。

「今は体も心も復活してこれこれって感じで出かけることも仕事に行くこともメイクをすることもとーっっても楽しくなってきて調子を取り戻してきました」と現状をつづり「そして両親、姉弟、応援してくれるみんな、友達の存在はすごく大きくて大事です たくさん会ってたくさん会話してみんなも自分の周りにおってくれる人をより大切にしてください」と呼びかけた。

田中は24年7月、一般人男性との結婚と妊娠を発表。同年11月に第1子出産を報告した。