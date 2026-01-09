歌手の工藤静香（55）が8日までにインスタグラムを更新。TRFのCHIHARU（58）とのダンス動画を公開した。

工藤は「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに 笑笑」とコメントし、CHIHARUと楽しそうにダンスをする動画をアップした。

続けて「これは歌の振り付けではないです!!そんなのまだまだまだ先の話です。 コンサートで踊るとかそんな事ではないです これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので」と説明し「『何だっけ? ?違うな?笑』その運動すら、時が経ったら忘れてしまって 笑笑 笑うしかない 2人して大笑いでした。私はカウントすらできなくなっていたという。笑」と状況をつづった。

また「身体が固まらない様にスケジュールを組んで継続しなくては!!動かないなりに努力しないとね」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「キレッキレダンスをライブで見れるの楽しみにしてます」「頑張ってる姿カッコいい」「ダンスうまーい 何でもできちゃうしーちゃん」とコメントが寄せられている。