グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が8日に、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジしたことを報告した。

高橋は「ただいまショート」とコメントし、ショートボブにイメージチェンジした姿を投稿した。

この投稿にフォロワーからは「本当に綺麗で絵になる美しさ」「カッコ可愛い」「めちゃくちゃ良い」とコメントが寄せられている。

高橋は新潟市出身で、14年に東京・原宿でスカウトされ、橘花凛として芸能界入り。同年6月に1stDVD「勇気凛凛」を発売し、AmazonのアイドルDVDランキング1位。17年には1st写真集「凛として」を発売。19年4月の所属事務所変更を機に本名の「高橋凛」に改名。20年に胸が大きい女性向けファッションブランド「HEART CLOSET」のメインモデル起用。21年の「令和の三十路グラドル総選挙」1位獲得。22年には東京ドームで開催された格闘技イベントの「那須川天心対武尊」の戦いでラウンドがガールを務めた。特技は似顔絵、ものまねなど。趣味は筋トレ、サウナなど。温泉ソムリエや日本ビール検定3級の資格も取得している。スリーサイズはB91（K）−W58−H90センチ。