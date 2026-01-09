グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が8日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌掲載のグラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「1／8発売FRIDAYに登場しています！ 前回の大反響のおかげで特別に再登場です！」と報告し、胸元がV字デザインの大胆露出ワンピース水着ショットを公開。髪をかき上げ両脇を見せた大人なポーズも披露した。

さらに「初のあおちとのペア写真集も発売中です！ ぜひチェックしてください！」と伝え、同じ事務所に所属する溝端葵（24）との“あおまおペア”での写真集ビキニ水着＆透け感タンクトップツーショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎます」「美し過ぎ」「めちゃくちゃセクシー」「でけぇ」「たまらない」「女神様」「掛布団と敷布団にしたい」「ゴールデンペア」「あおまおコンビ最強」「ナイスバディ美女二人」などのコメントが寄せられた。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。