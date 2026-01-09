お笑いコンビ、にゃんこスターのアンゴラ村長（31）が8日までにインスタグラムを更新。やってみたい仕事を明かした。

アンゴラ村長は「アンゴラそん…!2026年やりたいお仕事の中に標準体型モデルがあります…!」と前置きし「わたし152センチ、52キロ、骨格ストレートの標準体型なんですがお洋服のモデル仕事をしてポジティブな風の感じで普通の指標になりたい志です!」と宣言した。

続けて「たとえば私… ズボンはSサイズだと裾がちょうどいいんですがそれだとお腹がパツパツになったり… かといってMサイズだとお腹がちょうど良くて裾があまりにあまったり… そういった悩みは私だけでなく日本人女性には多いと聞いたことがあります」と自身の体験談を打ち明け「ですので例えばそこのニーズにキッと合わせているお洋服ですと『標準体型だとこんな感じです!』と見せたいお洋服ですとかそういうお洋服のモデルをできたら生まれ持ったこの身体も本望であります!」と宣言した。

この投稿にフォロワーからは「是非やって欲しい!体型似てるから、お洋服も参考にしやすい」「モデルの挑戦、応援します!」「標準体型かぁ。。可愛いのは標準以上ですよ」とコメントが寄せられている。

アンゴラ村長は24年発売したデジタル写真集「151センチ、48キロ」が異例の大ヒット。25年7月には紙の写真集「標準体型」を発売した。